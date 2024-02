Energie AG will Fernwärme um 8 Prozent verteuern

Zur Kasse, liebe Kunden: nach der Linz AG will jetzt auch die Energie AG mehr abcashen. Ab April sollen die Tarife in jenen drei Versorgungsgebieten, die einer Preisregulierung unterliegen, um acht Prozent erhöht werden. 10.000 Haushalte in den Regionen Kirchdorf, Riedersbach und Vöcklabruck sind betroffen.