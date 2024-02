Eine Majestät, die Deko und Schlagermusik liebt

Bis zum Ende ihrer Regentschaft stehen noch fünf Termine an. Zum Glück hat sie liebe Kolleginnen und einen verständnisvollen Chef, der extra Urlaub genehmigt. „Manchmal kommen wir erst um halb drei Uhr früh heim, und um sieben Uhr geht’s schon zum Frühschoppen“, erzählt Reichart, die am Aschermittwoch ihr Diadem endgültig an den Nagel hängt.