Sasas hohe Ansprüche: „Opernball gleicht Marathon“

Großes Gedränge

Was viele nicht erahnen: An das Kleid werden viele Ansprüche gestellt, die für „normale“ Ballbesucher nicht gelten. Denn in den Logen ist es richtig eng, Dutzende Male läuft man in den Stiegenhäusern auf und ab, das Gedränge bei den Interviews ist groß. Eine lange Schleppe, ein zu tiefer Ausschnitt oder ein enges Kleid sind da unangebracht.