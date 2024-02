Alko-Lenkerin vermisste nach Unfall Sektflaschen

Polizisten? Feuerwehrleute? Ersthelfer? Eine 60-jährige Alko-Lenkerin aus dem Burgenland behauptete, dass Sektflaschen und Bargeld aus dem Unfallauto gestohlen worden sind. In einer Email an die Landespolizeidirektion verdächtigte die Frau die zum Unfall geeilten Beamten - was ihr eine Anklage wegen Verleumdung einbrachte.