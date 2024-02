„Rock of Ages“-Star Malin Akerman moderiert ESC

„Rock of Ages“ und „27 Dresses“

Die in Stockholm geborene und in Kanada aufgewachsene Akerman hat Nebenrollen in zahlreichen erfolgreichen US-Romantikkomödien gespielt - wie etwa in „Selbst ist die Braut“ mit Sandra Bullock oder „27 Dresses“ mit Katherine Heigl. Sie hatte unter anderem auch einen Gastauftritt in der Comedyserie „How I Met Your Mother“.