Kaleen: „Beyonce hat mich inspiriert“

Wann genau Kaleen für Österreich im Mai antreten wird, entscheidet sich am 30. Jänner. Dann werden die Startplätze für das 1. Halbfinale am 7. Mai sowie das 2. Halbfinale am 9. Mai gezogen. Insgesamt gehen heuer 37 Länder in der schwedischen Hafenstadt Malmö an den Start, nachdem im Vorjahr Loreen mit „Tattoo“ in Liverpool den Sieg errungen hatte.