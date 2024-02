Auto wurde bei einem Frontalcrash total zerstört

Ein 59-jähriger aus Alberndorf lenkte am Montag gegen 6 Uhr seinen Pkw auf der B131 aus Richtung Ottensheim kommend in Richtung Aschach. Bei der sogenannten „Tanzmayrkurve“ - dort gab es schon mehrere Todesopfer - dürfte der Lenker trotz dort angebrachter Sperrlinie einen Tankwagen überholt haben, so die Polizei in einer Aussendung.