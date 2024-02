Pöltl stark - aber Toronto gibt Spiel aus der Hand

Für die Toronto Raptors ist am Sonntag (Ortszeit) ein toller Kampf in der National Basketball Association (NBA) unbelohnt geblieben. Die Kanadier verloren bei Oklahoma City Thunder 127:135 nach zweimaliger Verlängerung. Jakob Pöltl bilanzierte mit einem Double-Double aus 19 Punkten und zwölf Rebounds. Bei seinem 200. Einsatz in der regulären Saison im Dress der Raptors verbuchte er in 33:20 Minuten auf dem Parkett zudem drei Assists und zwei Blocks .