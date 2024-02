Rapid: Mit einem blauen Auge den Aufstieg fixiert

Nach einem Cup-Duell, das wenig Klasse bot. Was Rapids Coach prophezeit hatte. Robert Klauß hatte von seinem Team „wenig erwartet“, was er dann vor der Pause für grün-weiße Ansprüche geboten bekam, war schlicht nichts. Weil die Hausherren 25 Minuten lang eines boten: Chaos! Obendrein auch das 0:1 einfingen, wobei der VAR in den ersten 45 Minuten die Hauptrolle innehatte.