3,5 Millionen Stück! Faschingszeit ist Krapfenzeit

Von Wien nach Tokio

„Bei einem durchschnittlichen Durchmesser von neun Zentimetern pro Krapfen ergäbe das eine Distanz von Wien bis Tokio“, weiß Michael Goldenitsch, Sprecher des Berufszweigs der burgenländischen Bäcker. „Einen guten Faschingskrapfen erkennt man an seiner goldbraunen Farbe und dem hellen Ring in der Mitte. Vor allem aber soll er schön locker und flaumig sein“, so Goldenitsch.