Präsident Domig bietet jetzt den Rücktritt an

Gestern räumte Domig in einer Mitteilung an die Vereinsmitglieder seine Verfehlungen ein. „Die Geschehnisse, die ich als Präsident zu verantworten habe, haben dem Verein enorm geschadet. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung und will mich bei allen Mitgliedern und Sponsoren entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben, „ich bin mir bewusst, dass ich nun von allen Seiten kritisiert werde. Diese Kritik nehme ich an und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um noch so viel wie möglich wieder in Ordnung zu bringen.“