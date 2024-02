Herzogs Südkoreaner stehen dank Son im Halbfinale!

Co-Trainer Andreas Herzog darf mit Südkoreas Fußball-Nationalteam weiter vom Gewinn des Asien-Cups in Katar träumen! Bis zur 95 Minute mit 0:1 in Rückstand gelegen, setzten sich die Taeguk Warriors am Freitag im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) durch. In der Vorschlussrunde bekommen sie es mit Jordanien zu tun, das mit einem 1:0-Sieg den Erfolgslauf von Turnier-Debütant Tadschikistan stoppte.