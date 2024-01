ÖFB-Legionär nimmt für Traum Straftat in Kauf

Schlaflose Nächte. Frust. Zukunftsängste. Italien-Legionär Marlon Mustapha ist am Boden zerstört. Was aber nicht an seinem durchwachsenen Halbjahr bei Zweitligist Como (torlos in sieben Einsätzen) liegt. Sondern am Einberufungsbefehl des Österreichischen Bundesheers. Am 8. Jänner hätte der 22-Jährige seinen Dienst in der Maria-Theresien-Kaserne antreten sollen, blieb diesem aber fern – und brach für seine Fußball-Karriere damit bewusst das Gesetz!