Fahrerflüchtiger Lenker wird im Innviertel gesucht

Gemeinde lässt Brücke prüfen

Der unbekannte Lenker hielt aber nicht an, sondern beging Fahrerflucht. „Der Schaden ist groß, wir müssen die Brücke jetzt von einem Gutachter auf ihre Tragfähigkeit prüfen lassen“, sagt Bürgermeister Martin Zimmer. Sollte der Bachübergang neu errichtet werden müssen, würden der Gemeinde Kosten in Höhe von 25.000 Euro entstehen. „Wir suchen daher dringend nach dem Lenker. Das Zugfahrzeug war weiß, der Sattelanhänger hatte eine graue Plane“, so Zimmer.