So sehr leiden wir unter Abgasen und Straßenlärm

Das Transitforum Austria-Tirol macht sich bekanntlich schon seit 1994 für die Bevölkerung stark. Es wurde zwar in und für Tirol gegründet, ist inzwischen aber in ganz Österreich aktiv. Wie der Name unschwer erahnen lässt, ist das Hauptthema der überparteilichen Organisation eine bessere Regelung des Transitverkehrs mit mehr Rücksicht auf die Anwohner. Wichtiges Augenmerk gilt dabei den daraus resultierenden Gesundheits-, Wirtschafts- und Umweltschäden.