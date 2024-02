Aleksander Aamodt Kilde muss um Karriere bangen

„Ob ich meine Karriere fortsetzen kann, ist noch immer unklar. Das wird Zeit brauchen. Jetzt muss ich erst einmal wieder gehen können. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, bin positiv“, gestand der Norweger nach zwei Operationen (Schulter, Wade) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. Im Rollstuhl in Innsbruck. Dort wird er auch in den nächsten Wochen an der Seite von Mikaela Shiffrin („Zusammen zu sein, ist das einzig Schöne“) um sein Comeback kämpfen. Mika möchte ja schon in Soldeu (10., 11. 2.) wieder dabei sein.