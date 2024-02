Müllverband: Doskozil will Gemeinden fragen

Neben dem Thema Asyl und Migration wurden bei der SPÖ-Klubklausur auch die Themen Gemeindepaket und Wahlkampfkostenobergrenze inhaltlich erarbeitet. Das an der Opposition gescheiterte Gemeindepaket - mehr Förderungen für Kindergartenpersonal und im Gegenzug die Integration des Müllverbandes in die Landesholding - soll jetzt auf kommunaler Ebene diskutiert werden, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen entsprechenden Antrag an, der in allen Gemeinderäten eingebracht werden soll.