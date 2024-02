Fit für 2. Liga? Krems hat noch einiges zu tun!

Der Kremser SC hat ein hervorragendes Jahr 2023 hinter sich. Als Lohn steht die Elf von Trainer Tommy Flögel derzeit am zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Ost. Geht es nach Obmann Georg Stierschneider soll in Krems aber in absehbarer Zeit wieder Bundesliga-Luft geschnuppert werden. Wir haben uns mit dem Kremser-Urgestein über die Zukunft des Klubs unterhalten.