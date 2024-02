So geht „Bienchen“ mit Lugner auf den Opernball

Nachdem das „Täubchen“ im letzten Jahr an der Seite von Richard Lugner in die Oper stolzieren durfte, hat sich der 91-Jährige heuer für seine Ex-Verlobte Simone Reiländer als tierische Ballbegleitung entschieden. Und „Bienchen“, wie sie vom Opernball-Zampano liebevoll getauft wurde, durfte sich natürlich auch eine Robe für ihren großen Auftritt am Ball der Bälle aussuchen.