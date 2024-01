Verfallenes Wohnhaus wird zum Spekulationsobjekt

Diese Befürchtung haben nun auch die Nachbarn eines Hunderte Jahre alten Bauernhauses in der Kleingmainer Gasse in Salzburg-Morzg. Mit Schaudern blicken sie aus ihrem Fenster. Denn: Schon in den vergangenen Jahre wichen mehrere ebensolche Häuser in ihrer Gasse neuen Luxus-Wohnungen. Diese stehen noch heute zum Teil leer und sind reine Anlageobjekte.