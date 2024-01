Eisbäder! So stählt sich Klagenfurt-Ass Gemicibasi

In der Tat. Gemicibasi wirkt am Rasen wieder der Alte. Wie jener Gemicibasi vor seinem erfolglosen Türkei-Wechsel zu Kasimpasa, wo er ja aussortiert wurde. „Ich bin im Sommer nach Klagenfurt zurück und habe gedacht, ich bin gleich der Beste!“, erzählt Gemicibasi, der seitdem nur siebenmal in der Starfelf stand. „Mein Denken war so falsch, ein Fehler von mir“, gesteht Turgay, der nun seinen Stammplatz im Mittelfeld wohl wieder erobert haben dürfte.