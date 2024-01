Türken fragen wieder bei Klagenfurt-Kämpfer an

Berbatov-Klub

Auch Verteidiger Kiril Ristoskov (23) könnte dem ASK abhanden kommen:, Der seit seinem 8. Lebensjahr in Klagenfurt lebende Bulgare wird von Pirin Blagoevgrad (Drittletzter der 1. Liga in Bulgarien) getestet. Jenem Klub, bei dem Ex-Star Dimitar Berbatov als Youngster spielte! „Wir legen ihnen nichts in den Weg“, betont Sportchef „Mothe“ Dollinger.