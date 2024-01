Wenn das Finale zur Familiensache wird

Gemeinsam stehen die beiden bei WAT Simmering, dem Tabellenführer der 2. Bundesliga auf dem Feld, kennen sich von unzähligen Trainings in- und auswendig. Am Wochenende gab es in der Liga das Duell mit ATSE Graz und das Derby gegen VRC Badminton. Simmering gewann beide Paarungen und steht in der Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung unangefochten auf Rang eins. Damit reicht am vorletzten Spieltag (18. Februar, 14 Uhr in der Sporthalle Mollardgasse, 1060 Wien) gegen den Tabellenzweiten BC Smash Graz bereits ein Unentschieden, um Meister der 2. Bundesliga zu werden.