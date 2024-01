Hallstatt war ein Hot-Spot der Urzeit-Industrie

Herkunft des Kupfers untersucht

Der Archäometallurge Mathias Mehofer vom Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS) der Universität Wien hat gemeinsam mit Georg Tiefengraber und Karina Grömer vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM) Grabbeigaben aus dieser Zeit auf die Herkunft des Kupfers untersucht. Durch Analyse des geochemischen Fingerabdrucks des Metalls zeigte er, dass während der Spätbronzezeit, also Ende des 2. Jahrtausends v. u. Z., sogenanntes chalkopyritbasiertes Kupfer verwendet wurde. „Dieses stammt mit ziemlicher Sicherheit aus dem Hochkönig-Mitterberggebiet in Salzburg und dem Südalpenraum, konkret aus dem Trentino und Südtirol“, so Mehofer.