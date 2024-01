Drei fabriksneue Traktoren spurlos verschwunden

Türen von BMW ausgebaut

Äußerst ungewöhnliches Diebesgut machten Unbekannte aber auch in einer Tiefgarage in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Dort wurde zunächst bei einem BMW die Seitenscheibe einer hinteren Tür eingeschlagen. Doch die Täter hatten es nicht etwa auf Wertvolles am Beifahrersitz abgesehen. Stattdessen montierten sie sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrertür ab und flüchteten damit. Der verdutzte Besitzer des Autos alarmierte die Exekutive.