Kupferdiebe suchen jetzt sogar Kirchen heim

Diesen Kriminellen ist wirklich nichts mehr heilig: Eine Bande von unbekannten Dieben machte sich nun an der Wallfahrtskirche Maria-Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha zu schaffen. Vermutlich im Schutz der Dunkelheit schlichen die düsteren Gesellen über den Pfarrhof und montierten in aller Seelenruhe gleich drei rund drei Meter lange Fallrohre von der Regenrinne ab. „Sie schraubten jeweils die unteren Teilstücke der Entwässerungsanlage los“, berichtet ein Polizist.