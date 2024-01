Stefan Rettenegger läuft erneut aufs Podest

Stefan Rettenegger hat seine Podestserie in der Nordischen Kombination verlängert. Am Sonntag landete der 21-jährige Salzburger nach einem Sprung und 10-km-Lauf in Schonach hinter dem norwegischen Duo Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak (+33,2 Sek.) auf Platz drei (+53,5). „Jetzt war ich die letzten fünf Rennen am Stockerl, da darf man sich nicht beschweren“, sagte Rettenegger, der als Weltcup-Gesamtzweiter vor Johannes Lamparter ins Seefeld-Heimspiel geht.