Wiens erster Club nach echt englischem Vorbild

Striktes Handy- und Fotoverbot

„Wir wollen damit in Wien einen wirklich internationalen Ort für eine Community schaffen, die so etwas nicht hat. Alle anderen Clubs in Wien bedienen nicht den Anspruch, den die in England erfüllen“, so Kraus, der seit mehr als 40 Jahren Freimaurer ist. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem man sich auch zurückziehen, sich austauschen kann und nicht ein Etablissement, in das man geht, um gesehen zu werden. Zu den Hausregeln gehört deshalb auch, dass man dort weder telefonieren noch fotografieren darf. Der Dresscode ist Smart Casual und Pflicht.