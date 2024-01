Gasser bei X-Games im Aspen Slopestyle-Vierte

Anna Gasser ist bei den X-Games in Aspen im Slopestyle auf dem vierten Platz gelandet. Die Kärntnerin schrieb am Freitag (Ortszeit) einen Score von 91,33 Punkten an, besser waren die britische Siegerin Mia Brookes (97,66) sowie die Japanerinnen Kokomo Murase (94,33) und Reira Iwabuchi (92,00).