Halbfinal-Drama! Schweden werfen den Sieg weg

Olympiasieger Frankreich hat mit einem starken Auftritt das Finale der Männer-Handball-EM erreicht und Titelverteidiger Schweden entthront. Der dreifache Europameister und Bezwinger von Österreich in der Hauptrunde setzte sich am Freitag in Köln in einem dramatischen Halbfinale mit 34:30 (27:27,17:11) nach Verlängerung durch.