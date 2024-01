Fritzl-Anwältin: „Ich soll vergewaltigt werden“

Vor fünfzehn Jahren, als er verurteilt worden ist, war das noch anders. Aber jetzt ist der dement und aufgrund seines hohen Alters auch nicht mehr gewaltfähig. Er hat sich in all den Jahren in Gefangenschaft intensiv mit seinem Verhalten beschäftigt und tut mir nun auch richtig leid.“ Fritzl habe die Tat innerhalb der Familie unter dem Einfluss einer Geisteskrankheit begangen, hat mit seiner eigenen Tochter sechs Kinder gezeugt und sie unzählige Male vergewaltigt.