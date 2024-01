Für neue Innkreisbahn muss der Bahnhof weichen

Demnach wird Wels zu einem der wichtigsten Bahnverkehrsknotenpunkte des Landes. Grund: Der Bau der neuen Innkreisbahn, die von Wels beginnend nach München führt. Damit rückt Wels in den unmittelbaren Einzugsbereich einer Großstadt, denn sowohl die bayrische Metropole als auch der Flughafen München werden in etwa einer Stunde erreichbar sein. Möglich soll das laut Rabl eine Begradigung der derzeitigen Innkreisbahn machen. Genauere Angaben zum Streckenverlauf sind derzeit noch nicht möglich, da unter anderem in Deutschland die Trasse noch geprüft werden muss.