Pendler fahren lieber mit Auto statt der Bahn

Erst vor einem Jahr wurde die elektrifizierte Rosentalbahn von Weizelsdorf nach Klagenfurt eröffnet. Aber nicht nur der Schienenstrang wurde komplett modernisiert, auch bei den Bahnhöfen in Maria Rain und Lambichl bauten die Bundesbahnen einen großen Parkplatz für Pendler, die dort auf die Bahn umsteigen können. Doch die Anlagen werden kaum benützt. „Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es nicht viele Pendler auf dieser Strecke gibt. Es werden so etwa 20 sein“, erzählt ein Rosentaler, der jeden Tag beruflich in die Landeshauptstadt pendelt.