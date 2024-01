Wetter-Sorgen vor Auftakt zur Skiflug-WM am Kulm

Das in zwei Monaten aus Holz erbaute Athletendorf verfügt über Räume für die Athleten, ein Lager und Büros. Für ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer ist der Bau „ein positives Signal und eine richtungsweisende Investition in die Zukunft des Kulms. Mit diesen infrastrukturellen Maßnahmen wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, den Kulm zukünftig zumindest dreimal in einem olympischen Zyklus - also in vier Jahren - bedienen zu können.“ Prüller gab sich diesbezüglich zuversichtlich: „Es sieht sehr gut aus. Genaueres wird man hoffentlich in nächster Zeit erfahren.“