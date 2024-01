Migration als Polit-Hotspot: Doskozil am Wort

Kritik an vielen Anträgen

Dieser Wert sei nach dem Rekordjahr 2022 mit 112.000 Asylanträgen erneut hoch. „Österreich nimmt überproportional viele Menschen auf. Mit 22.000 positiven Asylgewährungen nahm die Zahl 2023 gegenüber 2022 um 30 Prozent zu. Bei den Erstanträgen liegt Österreich sogar auf Platz 3 in der EU“, erklärt Fürst. Der SPÖ-Landtagsklub will mit Doskozil bei der Frühjahrsklausur Anfang Februar in Schlaining ein Positionspapier vorlegen.