Wintersportler im Gemüsebeet sorgen für Ärger

Der Konflikt ist so alt, wie Schneeschuhe groß sind: Freizeitsportler, die während ihrer Aktivitäten in der Natur mit den Grundbesitzern in Streit geraten. Zuletzt ärgerten, wie berichtet, Skidoo-Fahrer Mühlviertler Bauern, weil sie über deren Felder und Wiesen bretterten und im Gelände tiefe Rillen hinterließen.