„Wir haben lange auf diesen Moment gewartet“

Wie habt es ihr als Team geschafft, so gut gegen die Bayern zu verteidigen?

Wir wussten von Anfang an, dass wir relativ wenig Ballbesitz haben werden, dass es darum geht, dass wir kompakt verteidigen, die Räume eng machen und immer wieder Nadelstiche nach vorn setzen. Und dann haben wir von Beginn an gemerkt, hey, wir sind gut im Spiel, heute ist was möglich. Das haben wir auch in der Halbzeitpause angesprochen.