„Blutleer!“ Freund geht nach Pleite auf Stars los

„Keine Leidenschaft, keinen richtigen Mumm - das war einfach enttäuschend“, sagte der Salzburger im BR-Fernsehen. „Wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir alles dafür geben und das richtig wollen.“ In der Tabelle haben die Münchner vor dem Nachtragspiel am Mittwoch gegen Union Berlin nun sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen.