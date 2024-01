LIVE: FC Bayern gegen Werder Bremen

Zum 114. Mal treffen Bayern und Bremen, die beiden Vereine mit den meisten Bundesliga-Partien, aufeinander - es ist das Rekordduell der Bundesliga-Geschichte. Aber nicht nur das! Die Bayern sind gegen Bremen auch seit 28 Bundesliga-Spielen ungeschlagen, das ist eine einmalige Serie in der Historie. Dazu kommt: Zu Hause ist der Rekordmeister in dieser Saison noch gänzlich ungeschlagen, bei sieben Siegen gab es ein Remis gegen Herbstmeister Leverkusen; 33 Tore in den bisherigen acht Heimspielen bedeuten einen Schnitt von über vier Treffern pro Partie.