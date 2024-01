Polizei freut sich über deutlich mehr Bewerbungen

Die Exekutive verzeichnet mehr Bewerber. Werbemaßnahmen sowie die Modernisierung von Auswahlverfahren und Grundausbildung „zeigen Wirkung“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einem Pressegespräch anlässlich der Ausmusterung von 52 neuen Polizisten und Angelobung von 114 Schülern am Montag in St. Pölten. Im Herbst 2023 haben rund 200 Personen die Ausbildung begonnen, ein Jahr davor waren es 88. Für den neuen Lehrgang ab März gab es 490 Bewerber, ein Jahr zuvor 235.