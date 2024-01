Kohlmeise ist häufigster Gast in unseren Gärten

Im Schnitt besuchten an den Zähltagen (5. bis 7. Jänner 2024) rund 32 Vögel die heimischen Gärten. Das waren deutlich mehr als im Jahr zuvor, als sich mit 26 Vögeln pro Garten so wenige wie noch nie im Siedlungsraum aufhielten. Der Langzeittrend (2010 bis 2024) zeigt laut Birdlife jedoch eine kontinuierliche Abnahme: Waren in den ersten sechs Jahren noch mehr als 40 Vögel pro Garten zu beobachten, ging es ab 2016 nahezu stetig bergab. Einfluss darauf haben die Witterung und das Nahrungsangebot etwa durch Waldbäume sowie Lebensraumverschlechterungen für Vögel in den Siedlungen durch zunehmend naturfern gestaltete Gärten, den Verlust alter Baumbestände und Bodenversiegelung.