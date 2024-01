Schülervertreterin: „Veränderung braucht Zeit!“

„Krone“: Fangen wir mit einer Beurteilung (Schulnoten) für das aktuelle Schul- und Bildungssystem in Kärnten an!

Anna Trattnig: Das bin ich tatsächlich schon öfter gefragt worden - diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man selbst so involviert ist, hört man meist nur die Schimpferei und es gibt auch sehr viel Verbesserungspotential, sonst wäre ich nicht Landesschülersprecherin geworden. Aber gerade im Vergleich zu anderen Ländern ist das Bildungssystem in Österreich sehr stabil und gut zugänglich. Die Bildung, die wir erhalten, ist auch hochqualitativ. Als Schulnote würde ich daher eine 2 vergeben, aber mit einem kleinen Minus.