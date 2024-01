Anya hat Sex-Träume von Fußballer David Odonkor

Im Gespräch mit Kim Virginia kam Anya am dritten Tag im Dschungelcamp aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Äußerlich finde ich seinen Hautton sehr schön. Er ist ein sehr hübscher Mann“, seufzte die 19-Jährige. „Der wirkt total bodenständig, gut erzogen. Ich glaube, das ist ein richtig toller Mann!“

„Wilder Sex-Dream“

So toll, dass er das Model sogar bis in seine Träume verfolgt: „Ich habe das Gefühl, ich schlafe von Nacht zu Nacht besser. Ich habe so wild geträumt, diese Nacht. Ich hatte einen Sex-Dream, ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum. Was kann ich denn dafür, wenn die hier so einen hotten Typen reinschicken?“