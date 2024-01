Prinzessin Kate arbeitet trotz Operation weiter

William kommt regelmäßig zu Besuch

Noch befindet sich die 42-Jährige in einer Privatklinik in London und erholt sich in den kommenden Tagen von der Operation. Ihr Mann besucht sie regelmäßig. Der Eingriff dürfte nicht einfach gewesen sein. Kate müsse insgesamt zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es (siehe Video oben). Danach werde sie sich zu Hause weiter erholen.