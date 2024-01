Wer blitzt? Neue Tempo-30-Regel am Prüfstand

Die geplante Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) lässt die Ortschefs zwischen Boden- und Neusiedler See jubeln. Wie berichtet, hat ihnen die Regierung Mitte der Woche ein mächtiges Werkzeug in die Hand gelegt: Sie sollen künftig ohne großen bürokratischen Aufwand (zum Beispiel das Einholen von Gutachten) eigenständig Tempo-30-Zonen in ihren Gemeinden verordnen. Politisch gesehen durchaus ein Balanceakt, Geschwindigkeitsreduktionen kommen nicht immer gut an.