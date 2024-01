Ende einer Ära: Letzter Grazer Drechsler sperrt zu

Der Geruch von Holz liegt in der Luft, der Radio rauscht im Hintergrund. Die Maschinen in der Werkstatt sind von Sägespänen bedeckt. Seit 1894 gibt es diesen Grazer Familienbetrieb, nun geht „der letzte seiner Art“ in den Ruhestand, sagt Drechsler Wolgang Klaritsch. „Das hinterlässt ein Gefühl der Traurigkeit und der Endgültigkeit. Aber momentan bin ich noch so im Stress, dass das Gefühl der Leere erst kommen wird.“