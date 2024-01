Ab 15.30 Uhr: Konferenz mit Dortmund und Frankfurt

Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg von Eintracht Frankfurt über RB Leipzig planen Sasa Kalajdzic und Co. den nächsten „Dreier“ gegen Schlusslicht Darmstadt. „Ich habe versucht, so lange es geht dagegenzuhalten“, sagte der ÖFB-Legionär, der in England zuletzt kaum noch Spielpraxis erhalten hatte. In Frankfurt will sich der 2-Meter-Mann auch für die EM im Sommer in Deutschland empfehlen