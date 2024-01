Männer-Cupfinale bringt Comeback und Premiere

Traiskirchen heimstark

Das bisher einzige Saisonduell der beiden Teams liegt drei Monate zurück. In der dritten Meisterschaftsrunde gewann Wels vor eigenem Publikum deutlich mit 83:65. Traiskirchen ist freilich heimstark. In der Liga stehen sieben Siegen im „Lions Dome“ nur zwei Niederlagen gegenüber. Dazu blieben die Niederösterreicher im Cup zweimal vor eigenem Publikum erfolgreich. Dass es in der Liga zuletzt vier Pleiten hintereinander gesetzt hat, wollen die Lions am Sonntag ausblenden.