Schneefall und Glätte: Feuerwehren im Dauereinsatz

Waren erst drei eingeklemmten Personen im Wrack vermutet worden, konnte diesbezüglich am Einsatzort rasch Entwarnung gegeben werden. Der Lenker hatte sich selbst befreien können und wurde von der Rettung versorgt. Die Autobahn bzw. der Katschbergtunnel waren während der Bergung in Richtung Villach gesperrt. Auch Höhe Villach-West kam es auf der Tauernautobahn in den Morgenstunden aufgrund eines Unfalls zu einer vorübergehenden Sperre.