Youtube machte Debütant „Streif-fit“

„Du bist bei den Trainings dabei.“ Sagte Cheftrainer Marko Pfeifer dem Steirer Stefan Eichberger am Sonntag via Telefon. Weil Christoph Krenn ausfiel, so ein Platz frei wurde. „Wahnsinn, ein Traum für mich“, lachte Eichberger. Der sich daraufhin auf Youtube unzählige Fahrten von Streif-Rennen der vergangenen Jahre ansah. „Ich habe alles aufgesagt, mir auch den Film „One Hell of a Ride“ angeschaut.“ Um auf den Mythos Streif vorbereitet zu sein.